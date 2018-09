“No usamos veneno como aroma de flores”. Por Iroel Sánchez

Recuerdo la intervención de Fidel cuando Guayasamín organizó la celebración por los 70 años del Comandante. Con esa lealtad a la idea martiana de que “toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz” a la que siempre fue fiel, el Comandante insistía en que lo que realmente trascendería está en el arte y lo argumentaba apuntando -cito de memoria- que nadie recordaba el nombre de los políticos que gobernaban en La Mancha cuando Cervantes escribió el Quijote.

A pesar de que en mi post “Asalto” en La Puntilla: Hay que ir más allá no se critica el Trabajo por Cuenta Propia y sí a una empresa estatal, además de que se alude críticamente al trabajo de otras instituciones públicas, y que posteriormente en otro texto titulado De La Puntilla al “más allá” expresé:

“Algunos comentaristas ven la solución sólo con más disponibilidad de productos y en la existencia del comercio mayorista para el Trabajo por Cuenta Propia. Es algo indiscutiblemente necesario como lo es también la solución integral de la unificación cambiaria, la elevación de las pensiones y de los salarios del sector estatal, así como una reforma de precios y la eliminación de subsidios generalizados que benefician a todos independientemente de que lo necesiten o no, temas que en palabras del General de Ejército Raúl Castro “ha tomado demasiado tiempo y no puede dilatarse más su solución urgente”. Pero cuando por la vía del acaparamiento existen márgenes de ganancia del 100% o más, ¿qué puede significar un precio mayorista con descuentos del 10, 20 o 30%? Es difícil comprender la contribución al desarrollo de las fuerzas productivas de quien compra a un precio y vende a otro sustancialmente superior sin incorporar valor alguno.

“Un mercado mayorista que transparente la gestión con cuentas bancarias fiscales a través de tarjetas magnéticas y comprometa al empresario privado con precios no especulativos al facilitar suministros parece comenzará el próximo mes en la capital con los porteadores privados, a los que se facilitarán combustibles, baterías y gomas a precios diferenciados y ojalá se extienda pronto a otros sectores y territorios del país.

(…)

“Aquel que acapara y obliga a comprarle a un precio más alto perjudica también a quien tiene un negocio legal forzándole a pagar más caro. Si hay redes de acaparamiento que crean escasez artificial y encarecen los productos perdemos todos, incluyendo los cuentapropistas. Otros han dicho que no hay delito alguno, pero el comercio mayorista por privados no es legal en Cuba, el Código penal sanciona el acaparamiento y si alguien lo facilita desde una responsabilidad estatal a cambio de recibir beneficios puede ser acusado de cohecho. No se trataría de “cacería de brujas”, como se ha dicho por alguien, sino de hacer cumplir la ley, sin extremismos. Combatir la corrupción sin molestar al corruptor, además de poco ético es hacer el trabajo de Sísifo.”

hay quienes han visto aquella denuncia como parte de una conspiración contra el cuentapropismo y las necesarias transformaciones económicas emprendidas en Cuba en los últimos años.

Así se ha expresado la contrarrevolución tradicional, destilando veneno en las redes sociales y en sus medios de comunicación:

En una entrada del blog Segunda cita, del trovador revolucionario Silvio Rodríguez, que reproduce un escrito del actor Luis Alberto García en su perfil de Facebok, se ha suscitado el siguiente intercambio entre Silvio y otros dos compañeros, con varias alusiones a mi persona:



Silvio dijo…

Comentario de Benavides:

Humberto:

Que hacía Iroel en la Puntilla el dia de las 15 mil manzanas? Alguien le informó lo que iba a pasar? o él fue a comprar manzanas y otras cosas a precios altos y se encontró el desastre organizado por trabajadores de esa cadena y el inocentemente vio lo que pasaba y tomó notas, hasta fotos del panelito de la cadena que lo transportó hacia algun almacen para revenderlo?

Nadie puede defender el acaparamiento como via de lucrar. Pero un periodista que de verdad lo sea, va al fondo del problema y no lleva a la poblacion que lo lee en Granma o en Trabajadores o en Cubadebate a conclusiones equivocadas, menos en un momento como este. De lo menos que puede acusarsele al autor del reportaje de las manzanas es de oportunismo para confundir a personas no informadas del fondo del problema que tiene la economia del Pais y tambien se le pudiera acusar de divisionista..

Ojala el nuevo gobierno no de un paso atras en algo como esto. No será ese el objetivo de Iroel y de quienes lo orientan?

Benavides

19 de septiembre de 2018, 14:34

Ernesto Estevez Rams dijo…

Tenemos muchos problemas, muchas cosas que cambiar y una buena parte de ellas son en la cabeza. No me gustan los absolutos, sobre todo cuando se trata de personas. Las personas no son blanco y negro. Por eso admire mucho a Silvio por aquel articulo que escribio sobre Pavon, una persona muy criticada, muy denostada casi hasta hacerlo representacion de todo lo negativo de aquel nefasto periodo que Fornet denomino quinquenio gris (no entro a valorar si las criticas a Pavon son con razon o sin ella, no se, yo era ninho/adolescente cuando el quinquenio gris). Silvio le puso un contexto y una perspectiva mas humana a la persona y a todo aquello. Le dio, aunque escuetamente, algunos matices, le quito el blanco y negro.

El articulo de denuncia de Iroel sobre el acaparamiento de manzanas en La Puntilla me parece bien y no tiene nada que ver con el contrapropismo, la liberacion de las fuerzas productivas, ni con el mercado mayorista. Es un delito de especulacion (quién no ha visto la revendedera de manzana en carretilla por toda La Habana, sin agregarle valor alguno), punible en muchos paises. Cuba, que tiene finanzas muy limitadas, no puede, ni podrá, en mucho tiempo importar, manzanas a tutiplain, con o sin mercado mayorista. En ese escenario que alguien compre todas las manzanas disponibles en una tienda para revenderla a los infelices (poco importa si tienen dinero o no los compradores) que pagan a sobreprecio para aumentarle los ingresos a ese acaparador es no solo punible sino moralmente deleznable. Y poco importa si paga impuesto (En realidad el impuesto se lo paga el consumidor que le compra la manzana a sobreprecio). Esa persona no dudaría, si le fuera posible, en comprar toda la leche en polvo, o todas las compotas para especular para su enrequecimiento en funcion de la escasez y las necesidades, gustos o preferencias de los demas. Y poco importa si el estado debe hacer esto o lo otro, si hay cosas mas urgentes que denunciar o no. Por eso la denuncia es válida, correcta, concreta y ademas valiente teniendo en cuenta que en los tiempos que corren, la filosofia de “vive y deja vivir” se impone con cinismo abrumador. Pero como se trata de Iroel, a quien parece que se le tiene tiña, más alla de si tiene razon o no, pues ahí vamos en plan de ataque, ya sea por ironia o directo a deguello.

Pues (y me importa un comino si eso le suena a anatema a algunos lectores), a mi siempre me ha parecido, precisamente por discrepar con su punto de aproximacion a muchos temas, que Iroel es una persona honesta que dice lo que piensa y por tanto da la oportunidad de coincidir o rebatir sus puntos de vista de manera directa. Él no se esconde. No lo conozco personalmente y no se de el mas allá de su actividad como bloguero y leo su pagina de La pupila insomme tan asuidamente como esta. Me parece además una persona sinceramente preocupada por la suerte de la Revolución y que esa preocupacion la ha transformado en un activismo diario que parte de sus criterios y puntos de vista. Si su actividad de bloguero es reflejo de su persona, entonces es de las personas, que al margen de las discrepancias, me gustaría tener a mi lado en la trinchera, cuidandome las espaldas, cuando caiga el primer tiro.

Me molestan los intolerantes que se esconden debajo del ropaje de la tolerancia. Son oportunistas. Me molestan los que vociferan contra la censura burda y llevan dentro un enano censor en funciones que a falta de autoridad oficial para hacerlo, censuran de otras mil maneras en particular con el asesinato de caracteres. Y me molesta la creacion artificial de ambientes inquisidores vengan de donde vengan y se vistan de que lo que se vistan. Y lo digo aquí para que luego no digan que lo dije en otra parte.

Saludos

19 de septiembre de 2018, 14:47

Silvio dijo…

Ernesto Estevez, bienvenido a Segunda cita.

19 de septiembre de 2018, 15:01

Silvio dijo…

Comentario a grupo de correos:

Humberto, Carranza, Benavides y demás compañeros:

Son una secta que no quiere que el país avance sino sumirlo en la simpleza del blanco y negro, en un ambiente de guerra fría. Así aseguran su supervivencia. Son parecidos a la ultra de la Florida, que lleva años en el negocio del bloqueo y la presión contra Cuba. Ahora mismo están alarmados, primero por lo que inició la Conceptualización y después continúa el proyecto de Constitución. Usan golpes de efecto para confundir y crear consenso contra la luz que dan 60 años de experiencias y un largo proceso de análisis. Tratan de demostrar que la gestión privada sólo genera fraude, robo y corrupción. Son los abanderados del autobloqueo. Pero ninguno pasa los trabajos de este pueblo.

Silvio Rodríguez Domínguez

19 de septiembre de 2018, 14:58

Ernesto Estevez Rams dijo…

Silvio,

Entiendo tu comentario pero no coincido con el articulo de entrada en su tono y en su contenido. Ni veo que la intencion del autor sea la que tu manifiestas.

Por otro lado, un ciudadano (en este caso llamado Iroel y que no es periodista) vio un abuso manifiesto en una tienda y lo denunció con el instrumento que tiene a mano que era un blog personal y eso (por suerte) desencadenó una serie de eventos que dieron lugar a medidas contra las personas que se aprovechaban de la escasez para especular. Ojala muchas personas siguieran ese ejemplo.

Ahora el autor del articulo de entrada hace de eso una burla e ironiza (demasiado fácil la tentancion para no caer en ella) de la denuncia (sospecho que en eso juega un papel quién es el denunciante). Alguien pudiera escribirle al autor del articulo de entrada una nota ironica sobre su justo boicot a una establecimiento por homofobico. Decir que el autor no fue profundo en su analisis de los hechos, no consideró el contexto, no denunció las causas y no narró los siglos de colonialismo español que no en balde nos han hecho cobardes. Pero el que ironizara con eso estaría equivocado de plano, la denuncia y la invitacion al boicot del autor es justa y es concreta y es valiente y poco importa quien la hizo.

Por alla arriba hay alguien que hasta se cuestiona qué hacia Iroel en la tienda de La Puntilla. Pues hacía lo que le daba la real gana! Estaba en su derecho de ir, ya sea para gastarse el ahorro de tres meses en comprarle algo a la esposa o los hijos, ya sea porque tiene suficiente dinero para comprar la mitad de la tienda. Y esa misma persona, insidiosamente, pregunta si Iroel sabía de la operacion manzana de antemano. No lo se, el comentarista Sherlock Holmes tampoco. Esa es la misma actitud intolerante del que ve sospechoso que alguien converse con un diplomatico, o que obtenga determinada beca para estudiar en el exterior, o que Silvio es demasiado ambiguo en una cancion. Lo que sí sabemos es que estaba alli y denunció con razon un hecho denunciable. Que pudo ser mas profundo, quizas si estuviera teorizando sobre el tema, pero no estaba teorizando, estaba haciendo una denuncia concreta, directa, valiente y de frente. Sin esconderse.

¿Se ha puesto a pensar el autor de la entrada que, alguien que leyó su ironia, vea en ello una razon mas para no denunciar lo mal hecho, lo delictivo, lo corrupto? ¡Pa su escopeta ! ¡Capaz que termine siendo un personaje maniqueo del proximo corto de Nicanor !

Detesto los ambientes de linchamiento, sobre todo de mi peor enemigo. Eso es lo que me enseñó esta Revolucion, precisamente por todos sus defectos, errores y problemas.

19 de septiembre de 2018, 16:35

Silvio dijo…

Ernesto Estevez Rams, le vuelvo a dar la bienvenida a Segunda cita.

19 de septiembre de 2018, 16:56

Orestes H dijo…

Estimados:

Entiendo y comparto la percepción de Ernesto Estevez Rams.

Debo reiterar como dije alguna vez aquí mismo, en nuestro blog, que mi mayor convicción es que argumentese lo que se argumente se hiciera siempre desde el respeto y recordando que nuestros verdaderos enemigos son pacientes y llevan muchos años esperando que nos despedacemos para venir por los despojos.

Esta es una reflexión sincera.

No soy cercano ni a Silvio ni a Iroel.

Soy conciudadano de ambos que entiende que ambos muestran puntos de vista divergentes en muchos puntos, pero ambos defienden nuestra nación y el proyecto de “socialismo perfectible” por el que tantos han dado todo.

He defendido este blog ante quienes intentan ofenderlo utilizando epítetos inncesarios y ofensivos como he hecho en las últimas horas, como también digo que no está bien que haya expresiones en este blog hacia quienes como creo que lo hace Iroel hablan o denuncian con honestidad.

Yo creo que todo y todos pueden y deben ser cuestionados cuando faltan a su deben, en particular los funcionarios públicos y este blog es muestra de respeto desde la disidencia en los criterios.

El diálogo será siempre lo mas importante entre nosotros. Los epítetos lejos de ayudar desvían la atención del gran cúmulo de problemas que tenemos.

Saludos;

Orestes H

19 de septiembre de 2018, 17:52

Silvio dijo…

Orestes, los fogonazos de sombra que ocasionalmente sufrimos en el plano ideológico no son obra de una sola persona. Eso es un absurdo (fíjate en mis canciones, jamás me he fajado con personas). Se trata de un grupo de gente que “está en en el mazo” y usa la vieja política de azuzar el miedo. He dicho varias veces que es una secta y cada vez estoy más convencido de que no es metáfora: son religiosos convencidos de tener la verdad absoluta y desean imponerla al resto, aunque eso signifique más décadas de penurias, fuga de talentos y de jóvenes, oscurantismo y cerrazón al mundo. A veces me parece que vivimos en Gothan city y que el Pingüino le ha ganado a Batman.

19 de septiembre de 2018, 19:15

Ernesto Estevez Rams dijo…

Cuesta tanto entener que tolerancia es respeto por la persona que discrepa de uno.

Sí, es verdad que hay personas que ven con sospecha (nada infundas diría además) la propiedad privada ( el primero que sospechaba era Marx). ¿Y acaso no tienen todo el derecho del mundo a tener esa posicion y a defenderla publicamente incluso a ultranza? Hay quienes sospechan del cuentapropismo y lo ven mal. Yo no coincido con ellos pero respeto su opinion y respeto su derecho a defender tambien esa posicion. Y doy mis argumentos en contra de sus ideas con respeto a la persona que los vierte. Y rechazo que por tener ellos esa posicion, u otra cualquiera que no implique la defensa a ninguna forma de degradacion humana, se les tenga que linchar, denostar, burlarse de ellos.

La respuesta al quinquenio gris no es otro quinquenio gris contra los que armaron el primero. Yo estoy seguro que ademas de los oportunistas y los cobardes de siempre, en el primer quinquenio gris habia muchas personas que siendo censores sinceramente creyeron que estaban haciendo bien. Se trata de traer justicia educando a las personas y dandole argumentos, no destruyendolas a tábula rasa. Decía Marti que el creia en la utilidad de la virtud. La virtud, no la venganza; la virtud, no el odio amparado en la posicion de victima. Martí buscó sumar a cuanto autonomista pudo a la guerra de independencia, no se dedico a denostarlos. Marti dijo palabras durísimas a Maximo Gomez y llegado el momento le dio la direccion del ejercito mambí. Maceo le dijo cosas durisimas a Marti pero acató la disciplina del Partido Revolucionario Cubano y respetó la autoridad de Marti como delegado del mismo.

Cuba necesita desatar las fuerzas productivas, a ello se oponen muchos, algunos escondidos detras de puestos de direccion pero tambien se oponen los que aparentemente defendiendo la inicitaiva individual, lo que quieren es una vuelta al capitalismo ( y en la practica el más brutal al estilo latinoamericano).

El cuentapropismo en Cuba tiene muchos problemas porque en muchos casos es espaculativo y egoísta con la vista puesta mas en el enriquecimiento facil y poco productivo que en la utilidad social. La culpa de ello es en buena medida resultado del propio Estado que solo ha aprobado, en lo fundamental, formas de cuentapropismo enanas y que en la practica, fuera de lo agricola, tienen poca incidencia sobre un desarrollo real y sustentable de Cuba. Si se diera espacio a otras formas de trabajo privado más vinculadas a áreas de la economia basadas en el conocimiento veriamos, estoy convencido, florecer un sector economico que impulsaría de muchas maneras nuestro desarrollo. Pero tambien incide sobre los problemas del cuentapropismo una vision egoísta importada de modelos viciados venidos de Estados Unidos y otros lares capitalista. Modelos donde el sentido de cualquier emprendimiento es hacer dinero rapido y como de lugar, sin importar nada mas. Ser bribon es no solo valido sino ademas lo correcto. Un retorno a la mentalidad de pillo de principios de siglo republicano en Cuba. No verlo es ser ingenuo o hacerse el ciego. Hay mucho oportunismo en la defensa acrítica del cuentapropismo, tan dañina como la rigidez doctrinaria que lo ve como un mal de origen.

Los linchamientos (con ironía o sin ella) solo crean rencores divisivos que nada contribuyen a tener una sociedad donde la práctica a la dignidad humana sea el sol que nos ilumine y no candil que proyecte sombras.

Antes de promover inquisiciones debemos recordar que la unidad en la Revolucion debe basarse en discutir sin dejar nada fuera y luego abrazarse para seguir andando por lograr una sociedad que conquiste toda la justicia.

19 de septiembre de 2018, 18:41

Orestes H dijo…

Silvio:

Aún en esas circunstancias que describes mi humilde opinión es que el diálogo entre nosotros es lo más importante, como también creo que SC es un espacio imprescindible porque estoy seguro que el signo de “sumar” fue una de tus divisas cuando como has narrado te viste un día a sugerencia de alguien cercano ante una pregunta sencilla: Desea hacer un blog?

Nuestra capacidad de debate y de generar intercambios aún en los disensos aún gatea.

Yo lo que pido a quienes aquí venimos es que preservemos SC como el espacio comprometido, rebelde y constructivo que te animó al crearlo y nosotros a ser partícipes.

Abrazos para tí.

Orestes H

19 de septiembre de 2018, 20:03

Orestes H dijo…

Ojo: Tus canciones son un canto al aire y una condena al oscurantismo nunca he dudado de ello.

Será por eso que van conmigo desde que los discos era de acetato.

Se que el miedo (aún cuando es un sentimiento objetivo) no es tu mejor amigo.

Por eso, por tu compromiso y mi identificación con él es que he reiterado que éste es también mi blog, aún en las diferencias que podamos tener.

Por eso me atreví a hacer ese llamado a los miembros de la colmena.

Saludos,

Orestes H

19 de septiembre de 2018, 20:10

Silvio dijo…

Gracias, Orestes, por tus consideraciones. Siempre me interesaron las ideas, fíjate en mis canciones. Los hombres morimos pero las ideas son las que se pueden prolongar en el tiempo. Hay ideas que parecen servir para siempre, pero nuestro deber humano es aprender de lo que nos precedió y de lo que hemos vivido. Si no somos capaces de aprender, y con ello de mejorar, el privilegio de la vida, más que de escaso valor, sería absurdo.

19 de septiembre de 2018, 20:58