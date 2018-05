Breve e incompleta cronología de un fracaso. Por Iroel Sánchez

Han pasado diez años desde que Fidel anunció no aceptaría ser reelecto al frente del gobierno cubano. ¿Cuánto dinero se habrá invertido desde Estados Unidos y Europa para intentar aprovechar ese escenario?¿Cuántos eventos se han realizado, cuántas publicaciones han surgido con ese objetivo? Aquí se intenta una cronología -apresurada y seguramente incompleta- que recorre algunos hechos relacionados con ello a partir de información pública disponible en la world wide web.

2008

-18 de febrero: Fidel Castro anuncia en un “Mensaje del Comandante en Jefe“ al pueblo de Cuba que no aceptará el cargo de Presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe: “A mis entrañables compatriotas, que me hicieron el inmenso honor de elegirme en días recientes como miembro del Parlamento, en cuyo seno se deben adoptar acuerdos importantes para el destino de nuestra Revolución, les comunico que no aspiraré ni aceptaré -repito- no aspiraré ni aceptaré, el cargo de Presidente del Consejo de Estado y Comandante en Jefe.”

-21 de febrero: El diario español El País publica un artículo de Antonio Caño contentivo de una entrevista con “una de las voces más autorizadas del exilio cubano, el empresario Carlos Saladrigas”, que confía en que la dimisión de Fidel Castro puede ser “la puerta que abre definitivamente al cambio” y pide a la comunidad cubana de Miami y al Gobierno de EE UU que actúen con “prudencia” y con “voluntad conciliadora”, con el fin de no desaprovechar esta oportunidad”. Según El País, Saladrigas “ha gastado en los últimos años millones de su fortuna particular para poner en marcha un embrión de alternativa moderada y centrista a los viejos dirigentes radicales que dominaban la comunidad cubana en EE UU.” La entrevista está titulada con una frase del empresario: “El aislamiento de la isla sólo sirve para perpetuar la agonía del régimen“

-22 de febrero: Fidel responde a Saladrigas en sus “Reflexiones“, donde publica íntegramente el artículo de El País del día anterior, llama a “divertirse” con él y recuerda los lazos familiares del personaje con un personero de Fulgencio Batista: “¡Qué barato nos quiere comprar el nuevo Carlos Saladrigas! Con el dinero de Miami, “el mayor fondo de ayuda que ninguna transición ha conocido en la historia”, algo que Estados Unidos no ha podido lograr con todo el dinero del mundo.”

-8 de mayo: El diario español El País entrega Premio de Periodismo Ortega y Gasset a Yoani Sánchez, lo recibe en su nombre Ernesto Hernández Busto.

-30 de agosto: Ernesto Hernández Busto publica en su blog Penúltimos días: “Mi opinión más íntima sobre la situación cubana es que una intervención militar de EE UU sería la manera más rápida y productiva de acabar con el castrismo.”

2009

-28 de enero: Se funda la plataforma de blogs Voces Cubanas, con Yoani Sánchez como líder

– 15 de abril: El Jefe de la Sección de Intereses de Estados Unidos en La Habana remite un cable al Departamento de Estado en que descalifica a la disidencia tradicional y recomienda “que es la nueva generación de ‘disidentes no tradicionales’ como (la bloguera) Yoani Sánchez, la que podría tener un mayor impacto de largo plazo en la Cuba de la era pos Castro”, en el mismo documento se afirma que jóvenes “blogueros, músicos y artisticas plásticos, no pertenecen a organizaciones de disidentes”, y adoptan “mucho mejor, posiciones rebeldes de gran impacto”.

– 20 de septiembre: Se prueba la plataforma Zunzuneo durante Concierto por la paz en La Habana.



-Septiembre: El Bureau of Industry and Security emite una excepción a la licencia de exportación a Cuba para “dispositivos de comunicación donados a Cuba”, que incluyen teléfonos celulares, tarjetas SIM, PDAs, computadoras portátiles y de escritorio, USB flash drives, equipos Bluetooth, y dispositivos de conexión inalámbrica a Internet (routers wireless).

-4 de diciembre: Captura en Cuba de “contratista” norteamericano Alan Gross

2010

-21 de febrero: Hillary Clinton proclama que el Departamento de Estado trabaja “en más de 40 países para ayudar a personas silenciadas por gobiernos opresivos”

-Febrero: Se pone en marcha el programa Zunzuneo

-9 de abril: Conferencia sobre Ciberdisidencia, organizada por el Instituto George W. Bush, en Texas. Establece un plan de acción. Asiste Ernesto Hernández Busto.



-20 de noviembre: Se efectúa en Santiago de Chile el Personal Democracy Fórum Latinoamérica como parte de La Hillary Clinton’s Civil Society 2.0 initiative. Asiste Ernesto Hernández Busto. Alec Ross, Director de innovación del Departamento de Estado, plantea en el evento: “Internet es el Che Guevara del Siglo XXI”

-16 de diciembre: Las filtraciones de Wikileaks revelan cable del 15 de abril de 2009, y dañan la legitimidad interna del personaje que según el máximo representante de EE.UU. en Cuba, Jonathan Farrar, estaba llamado a “tener un mayor impacto de largo plazo en la Cuba de la era pos Castro”: Yoani Sánchez.

2011

-25 al 29 de abril: Reunión de Think Cuba (Pensar Cuba), en el hotel Inter Continental Miramar Panama, de Panamá, organizado por Stephanie Rudat, vinculada a proyectos de cambio de régimen del Departamento de Estado, en Cuba y Europa.

-Mayo: Arturo López Levy publica “Change In Post-Fidel Cuba: Political Liberalization, Economic Reform and Lessons for U.S. Policy” como parte de la US-Cuba Policy Inciative American Estrategy Program de la New America Foundation, la mayor beneficiaria de fondos de la USAID en sus programas de “promoción de la democracia en Cuba”. Allí, a propósito de lo que llama “proceso de reforma”, “en conjunto con la liberalización política y el surgimiento de una Cuba más abierta hacia el mundo exterior”, López Levy intenta responder “¿De qué manera estas tendencias se relacionan con los intereses estratégicos de la política norteamericana y su objetivo declarado de promover una transición pacífica a una Cuba democrática y orientada al mercado?“

-1 de julio: Primera edición de encuentro de tuiteros cubanos Twitthab. Asiste el corresponsal de BBC Fernando Ravsberg.

-15-27 de abril: Visita Cuba con visa de turista el estadounidense Ted Henken, quien relata en su blog El Yuma que en ese periodo realizó “mas de cuarenta entrevistas a un grupo muy diverso de blogueros y microempresarios.” . Según Enrique Ubieta en una polémica con Henken, “Ted no se comporta como un académico conocedor, sino como un activista que cumple su tarea.” El relato de Hennken sobre su actividad en Cuba: “Hablé tanto con dos estudiantes muy hospitalarios de la Universidad de Matanzas, Roberto Gonzalez Peralo y Harold Cardenas Lema, que fundaron y administran el sitio “revolucionario” La Joven Cuba, como con Erasmo Calzadilla y Alfredo Fernández, un par de muy amables jóvenes blogueros del sitio Havana Times; lo mismo con las negras feministas Sandra Álvarez y Yasmín Portales, ambas asociadas con el grupo Bloggers Cuba, que con el periodista Iván García y la abogada Laritza Diversent, negros también, que están incluidos en el portal virtual Voces Cubanas. Y tanto con el ex-bioquímico, escritor y fotógrafo, Orlando Luis Pardo Lazo y la investigadora y opositora Miriam Celaya, como con los programadores “ZorphDark” y RogerTM que forman parte del colectivo digital Bloggers Cuba.”



-5 de octubre: John Kerry, jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, recibe del informe en el que se plantea la “doctrina de la conectividad efectiva” para América Latina. Aunque incluye a Cuba, no se divulgan las acciones específicas para este país.

26 de diciembre: Ted Henken publica su “Cartografía de la blogosfera cubana. Entre “oficialistas” y “mercenarios”“, donde identifica a sus entrevistados como los blogueros “para salir de los monólogos tanto oficialistas como opositores”. Todos serán beneficiados con cursos en EEUU. y/o Holanda y Alemania.



2012

-Febrero: El empresario cubanoamericano Hugo Cancio funda la revista OnCuba.



-14 de marzo: Suplemento The Cable de revista Foreing Policy anuncia que Alec Ross abandona el Departamento de Estado. La revista revela sobre su trabajo: “Ross miró hacia atrás con orgullo en el trabajo de su oficina hizo para ayudar a los rebeldes sirios a establecer las comunicaciones y comunicarse de forma segura después de la revolución en marcha y evitar la persecución por el régimen de Assad. Su tienda proporcionó tecnologías de la comunicación a los miembros de la oposición en las zonas fronterizas sirias y capacitó ONGs sobre la forma de evitar la censura del régimen y el espionaje cibernético. También trabajó en el levantamiento libio para restablecer las redes de comunicación en los territorios en manos de los rebeldes como Benghazi, en colaboración con el fallecido Emb. Chris Stevens (…) Él entrenó decenas de embajadores de Estados Unidos en la comprensión del impacto de las redes en la política exterior y daba clases a funcionarios entrantes del Servicio. La antigua oficina de Ross continuará siendo alojada dentro de la Oficina del Secretario de Estado

“En lugar de tratar de crear una nueva oficina, lo que queríamos hacer era construir una capacidad institucional a largo plazo. Les dejo la sensación de que el trabajo se ha institucionalizado plenamente y que los programas vivirán.”

-21 de marzo: Sesiona en la Heritage Foundation de Washington DC el evento “Cuba necesita una revolución tecnológica. Cómo la internet puede descongelar una isla congelada en el tiempo”, patrocinado por Google ideas y con presencia de su Director Jared Cohen, a quien Julian Assange llama “eficaz director de cambio de régimen de Google”. Preside el evento el senador cubanoamericano Marco Rubio. Entre los panelistas el Director de la Oficina Gubernamental de Transmisiones a Cuba ( Radio y Tv Martí) Carlos García Perez, el empresario Carlos Saladrigas, el Vicepresidente del Instituto George W. Bush, James Glassman, el director del Programa de Acción Política (lobby) Cuba Mauricio Claver Carone, quien sería luego el primer cubanoamericano incluido en el equipo de Trump.



-29 de marzo: Carlos Saladrigas imparte conferencia en La Habana invitado por los editores de la revista Espacio Laical que más tarde fundarían el “laboratorio de ideas” Cuba Posible. Elogia y se retrata con contrarrevolucionarios vinculados a embajada de EE.UU.



-3 de abril: Fernando Ravsberg publica entrevista con Carlos Saladrigas en BBC Mundo. Dos días después reseña ampliamente la conferencia en Cuba del empresario en el mismo espacio y elogia la convocatoria de Espacio Laical.



-Junio: Espacio Laical crea Casa Cuba, embrión de Cuba Posible.



-Junio: Cierre del programa Zunzuneo

-Junio: Con apoyo de la sección de intereses de Estados Unidos se realiza en La Habana “Festival clic”, en casa del contrarrevolucionario Antonio Rodiles y con participación de Yoani Sánchez y diplomáticos de EE.UU. Lo patrocina Evento Blog España con las empresas IBM, Microsoft, Jazztel, BBVA.

-Julio: Llega a Cuba, como segundo jefe de la Sección de Intereses y luego de la embajada de EE.UU., Conrad Tribble. Muy activo en redes sociales buscará y logrará interacción con tuiteros y blogueros cubanos.

2013

-18 de febrero: Inicio, por Brasil, de gira internacional de Yoani Sánchez. Ted Henken será su cicerone en EE.UU.



-9 de marzo: El periodista Edmundo García afirma que Carlos Saladrigas es uno de los “misteriosos promotores” de la visita de Yoani Sánchez a EE.UU. y estaría gestionando su recibimiento en la Casa Blanca.

-Abril: Surge Piramideo, el proyecto de Radio Martí para enviar SMS y correos electrónicos, que permiten a Martínoticias.com “conectarse con un millón de cubanos cada mes”.

-Abril:Denuncian que el Twitter de Espacio Laical solo sigue a la publicación financiada por gobierno de EE.UU. Diario de Cuba y a Yoani Sánchez.

-10 de mayo: Segunda edición de Twitthab, en el Parque Villalón, presente Fernando Ravsberg. Acude y se presenta el diplomático estadounidense Conrad Tribble.

-14 de mayo: Aparece el primer artículo desde Cuba, de autor anónimo, de El Toque, plataforma de Radio Nederland, financiada por el gobierno holandés. Su objetivo son los “países donde la libertad de expresión está limitada debido a legislaciones y tabúes”. El Toque publicaría inicialmente a jóvenes autores de Cuba, México, Venezuela y Colombia para terminar publicando sólo cubanos.

2014

-1ro de enero. En el acto por el 55 aniversario de la Revolución cubana Raúl Castro denuncia: “En nuestro caso, como sucede en varias regiones del mundo, se perciben intentos de introducir sutilmente plataformas de pensamiento neoliberal y de restauración del capitalismo neocolonial, enfiladas contra las esencias mismas de la Revolución Socialista a partir de una manipulación premeditada de la historia y de la situación actual de crisis general del sistema capitalista, en menoscabo de los valores, la identidad y la cultura nacionales, favoreciendo el individualismo, el egoísmo y el interés mercantilista por encima de la moral.”

–6 y 7 de marzo. La revista Espacio Laical organiza con financiamiento del gobierno de Noruega el evento “Fe religiosa, institucionalidad nacional y modelos sociales”. Entre los asistentes blogueros entrevistados en 2011 por Ted Henken. En entrevista con Progreso Semanal uno de los participantes pide al gobierno Cuba “moderar” su política exterior para entenderse con EE.UU. y otro un “shock” en la política económica cubana.

-12 de abril: Díaz Canel clausura el VIII Congreso de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC), realizada en el Palacio de las Convenciones de La Habana, el 12 de abril de 2014: “El oportunismo de aquellos que quieren marcar distancia y convertirse en “personajes” haciendo guiños al enemigo, debe ser desmontado en nuestras publicaciones y en las redes sociales. Tenemos que saber diferenciar al que plantea dudas y criterios con honestidad en nuestros espacios de debate, del que busca notoriedad, sobre todo fuera del país, con posiciones oportunistas.”

-Mayo: BBC Mundo abre Voces desde Cuba, mezclando autores “oficialistas” y “disidentes”

-14 de mayo: Comienza a publicarse 14 y medio, diario digital de Yoani Sánchez.

-19 de mayo: El Cuba Study Group, que dirige Carlos Saladrigas, envía “Carta abierta” a Obama firmada por empresarios y personalidades bajo el título “Apoye a la sociedad civil cubana”. Carlos Saladrigas declara a la prensa: “El presidente Obama ha constatado en reiteradas ocasiones la ineficacia de la política hacia Cuba. Ha llegado el momento de que dé pasos para aumentar el apoyo a la sociedad civil cubana”

– Mayo: Elaine Díaz recibe beca de Fundación Nieman de Harvard. Según la Fundación Nieman, estudiará “modelos de periodismo basados en internet que puedan servir a una pluralidad de voces en la sociedad civil cubana, con un enfoque particular en la construcción de consenso político y la reconciliación nacional”.

-Junio: Presidente de Google, Eric Schmidt, y Jared Cohen, Director de Google ideas, visitan Cuba. Se entrevistan en dos ocasiones con Yoani Sánchez. Eric Schmidt es presidente de New America Fundation.



-Junio: La iglesia católica destituye a Lenier González y Roberto Veiga como editores de la revista Espacio Laical

-4 de julio: La agencia Reuters entrevista a Roberto Veiga sobre su nuevo proyecto, Cuba Posible: “Yo tengo una opinión personal a favor de una Cuba pluripartidista. Nuestro proyecto quiere facilitar esto y contribuir a la serenidad en el proceso.” (…) “Cuba Posible promoverá el “cambio transicional””

7 de julio: Elaine Díaz entrevista para Global Voices a Lenier González sobre Cuba Posible. “el ciberespacio ha ayudado mucho a crear sinergias positivas de entendimiento y despolarización en la sociedad cubana trasnacional. Si algo ha tipificado los últimos 10 años, es un corrimiento “al centro” en un conjunto importante de actores sociales y políticos, dentro y fuera de la Isla”. Plantea que “en el contexto cubano no se trata de modificar “un modelo de prensa”, sino de transformar “un modelo de Estado.” Ese “modelo de Estado” consagra constitucionalmente una ideología y la proyecta sobre toda la nación, y pone a todo su aparato institucional en función de su reproducción, como si de una iglesia y sus fieles se tratase.”



-9 de septiembre: Anuncian beca de Yahoo para Yoani Sanchez en Georgetown University

-22 de octubre: En el Pleno de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) se presenta la primera Encuesta Nacional de Medios y las evidencias de la conformación de un Sistema de Medios Privados en Cuba, articulado en el espacio público digital

-Noviembre: Ernesto Londoño, editorialista del New York Times, viaja a Cuba.

-21 de noviembre: The New York Times publica perfil de promotores de Cuba Posible. Los presenta como dos figuras moderadas que “lideran una incipiente cultura de debate”, abriendo espacios en los que comprobar “el apetito de los cubanos para encontrar una tercera vía”.

-Noviembre: Harold Cárdenas viaja a gira por EE.UU., es el primer cubano en ser invitado al Programa de Liderazgo Internacional Edward R. Murrow del gobierno de los EE.UU.: “Los participantes son profesionales emergentes en medios impresos, de difusión y digitales que vienen a los Estados Unidos para examinar los derechos y las responsabilidades de una prensa libre en una democracia, observando las prácticas operacionales, estándares e instituciones de los medios de comunicación.” En 2015 y 2016 será el único cubano invitado a los “Diálogos Atlánticos” del Fondo Alemán Marshal de los Estados Unidos, que según su web ” se esfuerza por la cooperación transatlántica en los desafíos y oportunidades regionales, nacionales y mundiales en el espíritu del Plan Marshall” y “contribuye a la investigación y el análisis y reúne a los líderes en cuestiones transatlánticas relevantes para los responsables de la formulación de políticas” y “ofrece a los líderes en ascenso oportunidades para desarrollar sus habilidades y redes a través del intercambio transatlántico”. Entre los conferencistas Kerry Buck, Embajador ante la OTAN, de Canadá, Katherine Almquist Knopf, Directora del Centro de Estudios Estratégicos de África, Departamento de Defensa de los Estados Unidos, Michael Franken, Vicealmirante, Adjunto del Comando de Operaciones Militares, de los Estados Unidos en África.

-17 de diciembre: Anuncio de nueva política de EEUU hacia Cuba.



-19 de diciembre: Barack Obama en conferencia de prensa expresa sobre nueva política hacia Cuba: “Ofrece la posibilidad de ampliar la disponibilidad de las telecomunicaciones y la Internet en Cuba de una forma que no había sucedido antes. Y con el tiempo, eso corroe esta sociedad tan cerrada y pienso que entonces ofrece las mejores posibilidades de conducir hacia más libertad y mayor autodeterminación para el pueblo cubano. Creo que comenzará dando tropezones, pero a través del compromiso tenemos más oportunidad de generar el cambio que si lo hubiésemos hecho de otra forma.”

-24 de diciembre: Tania Brugueras convoca a performance en la Plaza de la Revolución de La Habana el 30 de diciembre que es impedido por las autoridades cubanas, denunciándolo como provocación política. Primer gran despliegue de operación política en redes sociales hacia Cuba. The New York Times publica un editorial donde afirma: “El plan de Brugueras representó la primera prueba de si la decisión del Presidente Obama de comenzar a normalizar la relación entre los dos países incentivaría al régimen de los Castro a ser más tolerante de las voces críticas”.



-26 de diciembre: Ernesto Londoño cierra su serie sobre Cuba en la página editorial de The New York Times, que había comenzado el 11 de octubre, con un reportaje sobre “Las nuevas y prometedoras voces en línea de Cuba”: La Joven Cuba, La Chiringa de Cuba y el sitio 14 y medio.



2015

-20 de enero: Primer número de Cuba Posible en su página oficial



-27 y 28 de enero: Evento de Cuba Posible en Washington DC con el Cuba Research Center de la Universidad de Georgetown que coordina Phil Peters, a quien Ted Henken menciona como la persona que le presentara a Yoani Sánchez. Según publica Progreso Semanal asisten Hugo Cancio (OnCuba) Harold Cárdenas (La Joven Cuba-El Toque), Elaine Díaz (Periodismo de Barrio) Norge Rodríguez Armiñán (Salir a la Manigua) y directivos y colaboradores de Cuba Posible.



-22 de febrero: Reuters publica reportaje sobre dueño de OnCuba ¿Es Hugo Cancio el contacto para los negocios estadounidenses en Cuba? , en el que revela su historial financiero previo a instalarse en Cuba: “Sus negocios tuvieron problemas. La última vez que Fuego reportó oficialmente resultados financieros, la compañía reveló que en los nueve meses que terminaron en febrero del 2009 sus ingresos fueron apenas 17.477 dólares, una baja del 93 por ciento frente al mismo periodo del año previo. Fuego perdió 113.917 dólares.”



-Marzo: En su blog, el filósofo y bloguero cubano residente en Miami Emilio Ichikawa describe “la postura centrista” como la política oficial de EEUU hacia Cuba: “es la de la actual administración Demócrata de los EEUU, la del Presidente Obama y sus funcionarios, como el Secretario de Estado Kerry y Roberta Jacobson. Y es también la de algunos intelectuales cubanoamericanos y cubanos moderados como Roberto Veiga y de empresarios con visibilidad intelectual como Hugo Cancio”.

-21 de marzo: El Nuevo Herald publica un llamamiento de la Fundación Alternativas -vinculada al Partido Socialista Obrero Español (PSOE)- titulado “Miami, La Habana, Europa: hoja de ruta” sobre Cuba: “Precisamente la tercera vía que Europa y EEUU deberían poner encima de la mesa negociadora, el núcleo del deal, no son grandes exigencias a priori en libertades y pluralismo político por parte del régimen cubano –pues eso ha de llegar en el proceso negociador– sino tener pleno acceso a la incipiente sociedad civil, tanto la “opositora” como la “no opositora” y la aún “no posicionada”, fortaleciendo sus bases económicas y favoreciendo su movilidad interna y exterior, mientras se va cimentando progresivamente una clase media.”

-Abril: Fernando Ravsberg -ahora editor de OnCuba– lidera cuestionamiento a la actuación de la delegación de la sociedad civil cubana en la Cumbre de las Américas en Panamá: Si Obama habla con Raúl por qué se niegan a compartir espacios con la “disidencia”. En junio abandona Ravsberg OnCuba, lo sustituye editora de Progreso Semanal, Milena Recio.



-19 de mayo: Agencia Reuters entrevista a alto funcionario del Departamento de Estado sobre los “programas de ayuda a la democracia en Cuba” ante la nueva política de Obama hacia la Isla: “Los programas democráticos (…) han cambiado con el tiempo y seguirán haciéndolo para reflejar una realidad, ya sea una realidad en el terreno en Cuba o en Estados Unidos”, dijo el funcionario en una conferencia telefónica, a condición de anonimato según reglas del Departamento de Estado.”



-8 de junio: En reportaje para el diario Público.es Fernando Ravesberg llama a Cuba Posible “nueva fuerza política”, inmediatamente es amplificado por la web de Radio y Tv Martí.

-Julio: La Embajada de Noruega abre la convocatoria al Fondo Noruego para el Cine Cubano

-Julio: Elaine Díaz regresa a La Habana. Convoca a periodistas a optar por empleo en el sitio Periodismo de Barrio, por un salario de 100 cuc al mes. Se anuncia que el financiamiento se sostendrá con los ahorros de la becaria y donaciones.

-27 de julio de 2015: Anthony Blinken, Subsecretario de Estado de EE:UU. en entrevista a El País: “Creemos que abrir la relación es la mejor manera de alcanzar los objetivos que tenían aquellos que apoyaban el embargo. Esto permitirá al pueblo cubano, a la clase media, tener más contacto con el mundo y con EE UU. Esto nos permitirá extender nuestros contactos en la sociedad cubana. Las medidas que estamos tomando reforzarán a la clase media de Cuba. Este es el mejor instrumento para obtener lo que todos queremos: una Cuba libre, próspera y democrática.”

-Julio: Diez jóvenes periodistas cubanos viajan a Berlín para participar en un curso financiado por la fundación Taz Panter Stiftung con apoyo del Ministerio alemán de Exteriores y Reporteros sin fronteras. Organiza la convocatoria la Directora de Periodismo de Barrio. El curso se mantendrá con frecuencia anual.



-1 y 2 de octubre: La Embajada de Noruega en Cuba celebra el Seminario Internet y Economía, perspectivas y oportunidades para el futuro cubano. Asisten Ted Henken y varios blogueros. Según el sitio Yoanislandia lo organizan blogueros Norge Rodríguez Armiñán y Taylor Torres que reciben para ello 27 000 dólares de la embajada.



-4 de octubre: TV Martí anuncia que busca comediantes para satirizar políticos y otras figuras públicas cubanas.

-14 de octubre: La Oficina de Transmisiones para Cuba (Radio y Tv Martí) entregó un premio por la creación de una red de distribución de DVD y unidades flash con contenidos de Radio Martí en la isla.

-18 de octubre: Se publica el primer número de Periodismo de Barrio

-2016:

-Enero: El Toque de Radio Nederland se centra exclusivamente en temas dedicados a Cuba y autores cubanos. Según la publicación “el nuevo objetivo de El Toque Cuba es continuar publicando las inquietudes de los jóvenes blogueros y periodistas cubanos.” Harold Cárdenas es contratado como su editor.

-Febrero: Durante una visita del Ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba a EE.UU., Rodrigo Malmierca, la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Penny Pritzker, se interesa “en especial en los cambios que se pueden considerar en el próximo congreso del Partido.”

-20 al 22 de Marzo: Barack Obama visita Cuba. A su conferencia en el Gran Teatro de La Habana para la sociedad civil de la Isla son invitados por la embajada de EE.UU. varios de los presentes en el evento de enero de Cuba Posible con la Georgetown University. Se reúne en embajada de EE.UU. con representantes de la “disidencia”. Durante este año y el anterior dignatarios de Europa, Canadá y EE.UU. visitantes en Cuba se reúnen con personas presentes en el evento de enero de 2015 en Washington.

-27 de marzo: Cuba posible publica editorial “La batalla final por el futuro de Cuba ha comenzado”

13 de abril: Cuba Posible informa: “Durante los días 11 y 12 del presente mes de abril, cuatro miembros del “Laboratorio de Ideas Cuba Posible” cumplimentaron un intenso programa de trabajo en Washington DC, organizado por la estadounidense Fundación WOLA. Ailynn Torres Santana (miembro del Consejo de Dirección y coordindora del Programa “Fraternidad”), Julio César Guanche (miembro del Consejo de Dirección y coordinador del Programa “Ágora”), Lenier González Mederos (sub-director), y Roberto Veiga González (director), sostuvieron diversos encuentros con actores sociales, políticos y académicos destacados en la capital estadounidense.”

-16 de abril: Raúl denuncia nuevamente “las acciones dirigidas a introducir plataformas de pensamiento neoliberal y de restauración capitalista apoyadas por una perversa estrategia de subversión político-ideológica que atenta contra las esencias mismas de la Revolución y la cultura cubana, la historia y los valores que en ella se han forjado (…) Esos programas van dirigidos hacia los sectores que el enemigo identifica como los más vulnerables y abarca a los jóvenes, la intelectualidad, los trabajadores asociados a las formas no estatales de gestión y las comunidades con mayores dificultades materiales y económicas.”



-16 al 19 de abril: Sesiona VII Congreso del Partido Comunista de Cuba. Canciller cubano Bruno Rodríguez califica visita de Obama como “un ataque a fondo a nuestra concepción, a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestros símbolos”.

2 de mayo: El director de Cuba Posible, Roberto Veiga, reconoce tener una relación “muy cordial” con Carlos Saladrigas.

-26 de Mayo: Sesiona en la sede de la Open Society de George Soros en New York el evento “Cuba y sus desafíos actuales”, convocado por Cuba Posible. Asisten entre otros, embajadores de la Unión Europea y EE.UU. en Cuba, así como un “experto en transiciones” de la fundación alemana Fiedrich Ebert.

-12 de julio: Directivos de Cuba posible: “…hemos trabajado y trabajaremos con contrapartes extranjeras entre las que se encuentra Open Society Foundations de George Soros”

-22 de agosto: En carta a la UNEAC por su aniversario Raúl apunta: “Hoy estamos doblemente amenazados en el campo de la cultura: por los proyectos subversivos que pretenden dividirnos y la oleada colonizadora global.”

-28 de septiembre: El Programa para las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas emite a la OEA “informe especial” sobre Cuba con testimonios de blogueros, y empleados en nuevos sitios y revistas digitales. Testimonian los asistentes al evento de Cuba Posible en Washington, entrevistados por Ted Henken y otros (El Toque, La Joven Cuba, On Cuba, Periodismo de Barrio, 14 y Medio...) . La Unión de Periodistas de Cuba responde denunciando que “sus informantes en Cuba, hayan sido escogidos entre los colaboradores del embrión de la “libertad de prensa”, entendida como libertad de empresa, financiada desde donde también se les impone a los países del Sur, una sola manera de organizar su sociedad, su economía y su participación política.”

-12 y 13 de septiembre: Sesiona en Miami “Primera conferencia sobre la libertad en el uso de internet en Cuba”, organizada por la gubernamental Oficina de Transmisiones a Cuba (Radio y Tv Martí): Asisten Alan Gross, liberado en Cuba en diciembre de 2014, y blogueros cubanos Norge Rodríguez Armiñán y Taylor Torres.



-22 de septiembre: Diario Granma publica artículo de Raúl Capote, ex agente de la CIA, titulado “La nueva prensa“. Denuncia “la densa red de medios y redes sociales tejida en torno a Cuba con aliados internos y colaboradores, gente que un día es capaz de escribir en la prensa popular revolucionaria, en Granma, Juventud Rebelde, u otros y al siguiente en la prensa enemiga; gente capaz de negar lo que afirmaron con fuerza horas antes, por conveniencia; gente que piensa y escribe según el dictado de quien le pague más; gente que escribe para medios privados al servicio del capital, tiene un único fin, desacreditar al Estado revolucionario, debilitar los pilares que sostienen la institucionalidad de la Revolución.”

-25 de noviembre: Fallece Fidel. Más de siete millones de cubanos firman como juramento su concepto de Revolución.

2017

-7 de febrero: Javier Gómez Sánchez rompe con el blog La Joven Cuba. Señala como causa la negativa de uno de sus editores a criticar a Cuba Posible.

-20 al 22 de febrero: Evento “El Cambio constitucional y la democracia en Cuba” organizado por Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericano (CECI) que dirige Rafael Rojas y el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ciudad de México, 20-22 Febrero. Sede: Hotel La Casona, Durango 280, Colonia Condesa.



-31 de marzo: Cuba posible publica “Nota de la dirección”: “…damos a conocer que de manera coincidente, los reconocidos intelectuales Aylin Torres y Julio César Guanche, por voluntad propia y por motivos profesionales, han solicitado ser relevados de sus responsabilidades en el Consejo de Dirección y al frente de los programas “Fraternidad” y “Ágora”. Sin embargo, comunicamos que ellos continuarán colaborando con el trabajo de Cuba Posible y que Aylin Torres continuará, durante otro mes, coordinando trabajos ya gestionados y asegurando el éxito de otras gestiones emprendidas”

-19 de mayo: Cuba Posible publica entrevista de Roberto Veiga a Rafael Rojas sobre cambio de Constitución en Cuba.

-16 de junio: Trump firma en Miami directiva sobre Cuba en la que promete acciones en Internet para promover el cambio.

-1 de julio: Llamamiento a X Congreso de la UPEC: “Los halcones estadounidenses continúan apostando a las tecnologías de la información y la comunicación como recursos para intervenir los sistemas de comunicación cubanos, crear tensiones políticas internas y articular la opinión pública contra la Revolución. Cuentan con una red nacional permeada por las influencias de las redes internacionales y la presencia de medios privados con enormes presupuestos provenientes del exterior, que intentan imponer sus agendas informativas a contracorriente de las necesidades reales de información y comunicación del pueblo cubano y su Revolución.”

Julio: La publicación de textos de Elier Ramírez y Enrique Ubieta referidos al “centrismo político” en la prensa cubana desata polémica en las redes entre intelectuales cubanos que abarcará ese mes y parte del siguiente.

-Julio: Denuncian participación de Pedro Monreal (asesor académico de Cuba Posible) en evento de del 22 de febrero para una nueva constitucion cubana organizado por Rafael Rojas en Mexico, a nombre del Centro de Estudios Constitucionales Iberoamericano (CECI) con 60 mil dolares de la USAID para distribuir entre sus participantes, incluyendo de la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba perteneciente a la Fundación Nacional Cubano Americana. Arturo López Levy se refiere a ello en programa radial de Edmundo Garía La noche se mueve.

-Agosto: Se filtra video donde el entonces Primer Vicepresidente cubano Miguel Díaz Canel comenta accionar subversivo de proyectos OnCuba, Cuba Posible y Otro 18.



-agosto 28: Editor de La Joven Cuba Harold Cárdenas anuncia acogerse a beca en Universidad de Columbia.

-Noviembre: Blog PostCuba denuncia negocios e ilegalidades detrás de financiamiento del sitio Cartas desde Cuba de Fernando Ravsberg que ya no sería un blog sino una empresa mediática con webmaster y social media contratados.

-Noviembre: Se difunde información sobre los fondos destinados de 2014 a 2016 a Cuba por la National Endownment for Democracy (NED) -considerada hasta en The New York Times como pantalla de la CIA. En Trabajo de Diploma del Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García (ISRI) realizado por Aileén Carmenaty Sánchez con tutoría de Néstor García Iturbe y del Héroe de la República de Cuba Gerardo Hernández Nordelo, Vicerector del ISRI, se afirma que durante el período de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, ocurrió un incremento sustancial en las cifras dedicadas a cada proyecto que integra esta organización. En el año 2014 la NED recibió la cantidad de $3, 057,104 dólares y en el 2015, $3, 681,301 de dólares, que representa un aumento de $624,197 dólares. Lo que constituye un poco más del 20 por ciento de aumento, mientras continuaba el intercambio político con funcionarios de ambos países, a través de conversaciones de carácter económico, político y social.

-26 de noviembre: Culmina primera etapa de las elecciones en Cuba. Ninguna de las 170 personas previstas en la plataforma apoyada desde Washington Otro 18 resultó nominada como candidata en las asambleas de circunscripción.



-29 de noviembre: Rafael Rojas presenta en la Casa de América de Madrid la compilación para una nueva Constitución cubana y visita la redacción de Diario de Cuba donde habla al respecto.

2018

-7 de febrero: Gobierno de Donald Trump crea Internet Task Force para Cuba.

-4 de marzo: Carlos Saladrigas publica en Cuba Posible artículo donde afirma que “Cuba lleva 60 años en una Revolución que cada día acelera en marcha atrás”.

-23 de marzo: Gobierno de Donald Trump anuncia 20 millones de dólares en el año 2018 para “promover la democracia en Cuba”.

-19 de abril: Asamblea Nacional de Cuba proclama a Miguel Díaz Canel como Presidente de los Consejos de de Estado y de Ministros de Cuba, quien en su discurso de toma de posesión jura lealtad al legado de Fidel.



-1ro de mayo: Multitudinaria marcha en toda Cuba de más de 7 millones de personas, 900 000 en La Habana, apoya elección del nuevo gobierno cubano.