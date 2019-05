Respuesta de la Cadena de Tiendas Caribe al artículo “Responsabilidad social en tiempos de más bloqueo”

RESPUESTA AL ARTICULO PUBLICADO EL 6 DE MAYO EN LA PUPILA INSONME POR JAVIER GÓMEZ SÁNCHEZ TITULADO “RESPONSABILIDAD SOCIAL EN TIEMPOS DE MÁS BLOQUEO”

El Mercado Nacional actualmente está sufriendo el desabastecimiento de un grupo de productos de alta demanda entre estos, los productos cárnicos, generando un desplazamiento de la demanda hacia el pollo no permitiendo la estabilidad del mismo en la red aun cuando se han recibido cifras superiores al pasado año, también han estado deficitarios otros productos de primera necesidad como aceites, lácteos, harinas entre otros que complementan la canasta familiar.

Esta situación obviamente afecta a la población pues dificulta la adquisición de los productos debiendo desplazarse entre diferentes establecimientos y haciendo las molestas filas donde se surte el mismo, lo cual no es desconocido para nuestra entidad este comportamiento, ya se habían tomado medidas organizativas diferentes para poder agilizar el servicio al cliente teniendo en cuenta que hoy su mayor demanda se concentra en los productos de las áreas del cárnico.

Una de estas medidas es romper con la tradicional departamentalización de las líneas de productos en el mercado y habilitar las cajas registradoras de todas las áreas para que se pueda pagar el producto por cualquiera de estas, lo que ya es un tema resuelto en los mercados de 5ta y 42, La Copa y Almendares, que dieron origen a este reclamo.

En 5ta y 42 (mercado)- quedó resuelto hace 2 meses, fueron revisadas las cintas auditoras y existen operaciones por todas las áreas.

En La Copa (mercado)- los frescos se pueden pagar por las cajas de salida y la de la carnicería.

Almendares (área mercado)- esta área no es amplia, abarca unos 60 metros cuadrados, tiene activa 2 cajas registradoras, solo faltaba habilitar la tercera caja del área de confituras habiéndose procedido en los pasados días.

También se ha tomado la medida de priorizar la provisión de los mercados más grandes por tener una mayor accesibilidad de público y mejores condiciones objetivas para garantizar una mejor atención ante estas circunstancias.

El hecho que pueda haber una tardía capacidad reactiva en algunos establecimientos en tomar las medidas organizativas para hacer más dinámica la venta de estos productos no tiene que ver con desinterés ni falta de compromiso político, ya que la Organización y estos Colectivos han redoblado esfuerzos para garantizar que el producto desde su arribo al país se encuentre en los pisos de venta en el más corto tiempo posible priorizándose su distribución y doblando turnos de producción para su procesamiento, además de tomarse las medidas regulatorias para que la mayor cantidad de clientes pueda adquirir el producto aún y cuando existe una gran presión.

Sumado a esto las estructuras de dirección territorial han intercambiado con los Colectivos buscando una mayor sensibilidad política ante el problema y con los mecanismos de supervisión y control que posee nuestra empresa nos mantendremos verificando que en todos los Establecimientos se estén tomando todas las medidas organizativas para dinamizar la comercialización de los productos de alta demanda.

Ante cualquier queja, sugerencia e inquietud el cliente puede realizar su reclamación a través del correo: cliente@trdcaribe.co.cu o por el teléfono 72012109.

A partir del 3 de junio estará disponible el número único 80040294 el cual es:

Libre de costo

Los 7 días de la semana

Disponible de 9:00 am a 9:00 pm

Atentamente,

Amilkar Odelín Ante

Director de Mercadotecnia

Cadena de Tiendas CARIBE

Nota de LPI: Agradecemos la atención al artículo de la empresa y su accionar en función de responder con efectividad a las complejas circunstancias que enfrentamos. Incorporamos el testimonio de la compañera Susana Aulet, publicado como comentario a ese mismo post:

“Por razones personales ayer me vi obligada a recorrer la mayoría de las tiendas que menciona JGS en el post de tu blog relacionado con las colas, la desidia, las cajas contadoras q no funcionan, el disgusto ciudadano, etc.

con cuánta satisfacción comprobé q TODAS las cajas funcionaban y que TODOS los productos se podían pasar por TODAS las cajas. Bastaron apenas 24 horas para resolver un tema tan estratégico como ése. Cavilo en torno a cuánto se puede lograr desde las redes sociales sin tener q esperar orientaciones desde “arriba”, cuando se hace desde una inequívoca postura de defensa de la Revolución.

Porfa dile a JGS q en lo felicito en nombre de todos los que hicimos colas ayer y comentamos allí la pertinencia y utilidad de su texto. Por supuesto q también te felicito a vos.

Ojalá no se cansen nunca.