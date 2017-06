Los intereses de Mr Trump. Por Pedro Pablo Gómez

Según la vieja canción cubana,’’el amor y el interés se fueron al campo un día y más pudo el interés que el amor que le tenía’’. Esta versión podría aplicarse al hecho de la increíble decisión del actual presidente de los EEUU, Mr. Donald Trump de revertir parte de los acuerdos y decisiones tomadas en relación con las medidas aplicadas por el ex presidente Barack Obama para establecer y mejorar la política del gobierno de los EEUU con Cuba.

Tanto en Estados Unidos como en Cuba había un interés especifico en la anunciada comparecencia de Donald Trump en el teatro de la brigada 2506 en Miami empujada por los sectores más reaccionarios de la comunidad cubana que radica en el territorio estadounidense encabezada por el senador Marco Rubio y el congresista Mario Díaz Balart.

Muchos sectores dentro de los EEUU se habían pronunciado con anterioridad sobre este tema, y según encuesta, el 75 por ciento de sus ciudadanos a favor de mantener el nivel adquirido en las relaciones bilaterales entre ambos Estados, también lo hicieron algunos de los más importantes medios de comunicación de este país , sectores importantes de la economía y el comercio norteamericano, organizaciones propugnadoras del avance de la relación bilateral y también varios senadores y congresistas de los dos partidos mayoritarios que incluso habían presentado mociones a favor de la liberación de los viajes a sus ciudadanos y de la libertad del comercio entre ambos países.

Por el otro lado la vieja ‘’mafia residente en Miami’’, los viejos llamados ‘’héroes’’ de la derrotada brigada 2506,la Fundación Nacional Cubano Americana y los representantes en el ámbito de los partidos políticos del sistema, Marco Rubio, Ileana Ross, Mario Díaz Balart, acompañados por algunos representantes del sector mas reaccionario de la política del país del Norte.

Todos estos factores, con independencia de la cantidad de elementos que conforman en la actualidad el pensamiento del presidente preocupado por el asedio público a sus decisiones y declaraciones, no fueron lo fundamental en la toma de decisiones con relación a la política hacia nuestro país, con independencia de sus referencias anteriores hacia Cuba, sino los acuerdos no públicos con el senador que forma parte del Comité del Congreso que investiga la destitución de ex jefe del FBI, James Comey y la supuesta acciónpresidencial para liberar a Michael Flynn y con Mario Díaz Balart para apoyar su versión para el programa para la salud en sustitución de llamado Obamacare.

Ante su precaria situación en este asunto que podría llevarlo a un proceso de impeachment, Trump optó por ceder ante la minoría y excretarse en lo que desea la mayoría de su país. Ese es el camino de Trump que lo llevará inexorablemente al campo de la derrota política al adoptar una política obsoleta y con falta de realismo en el ámbito nacional e internacional. Cuba mantendrá sus posiciones con la presencia de Trump o sin ella.