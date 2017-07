Cartas para Cuba. Por Omar Pérez Salomón

Como se ha dicho en reiteradas ocasiones, la historia demuestra con demasiada elocuencia que las ingenuidades en política cuestan muy caro, y si de algo no han pecado los revolucionarios cubanos en ninguna época es de ingenuos.

El artículo, “Cuba y sus Pol Pot tropicales”, publicado en Cartas desde Cuba, contiene varias ideas que parecen tomadas de las mejores novelas de absurdo de Franz Kafka. Pero en realidad son cartas que se utilizan hoy contra nuestro país y forman parte del entramado diseñado para destruir la Revolución.

Me voy a referir a algunas de esas ideas que considero cruciales. Es evidente que se intenta crear desunión dentro de las fuerzas revolucionarias. En todo proceso revolucionario en ocasiones existen debates, discusiones sobre disímiles temas, contradicciones; pero el espíritu de unidad, el sentido de la responsabilidad histórica y la comunidad de objetivos deben prevalecer siempre.

Una lección clara de nuestra historia es que la falta de unidad fue siempre un obstáculo a la independencia de Cuba. Y a esto está apostando ese texto.

La revolución por principio nunca cerró las puertas a ninguna persona honesta, aún cuando no estuviera de acuerdo con algunos de sus postulados e ideas. Fidel en entrevista concedida al destacado intelectual brasileño Frei Betto expresa que “la unidad es una cuestión no solo cuantitativa, es también cualitativa en una revolución”, y enfatiza, “Tú puedes estar seguro de que el que no se quedó con la Revolución es porque no quiso quedarse con la Revolución, no porque no tuviera oportunidad de permanecer en ella. Porque les dimos la oportunidad a todos. Pero entonces la inconformidad, las ambiciones, las frustraciones comenzaron a actuar, empieza la política divisionista y subversiva de Estados Unidos, empiezan los conflictos de intereses y, lógicamente, muchos de aquellos partidos comienzan a inclinarse a favor de los intereses de Estados Unidos y a favor de los intereses de la reacción”. [1]

Por eso, en mi opinión, es legítimo que se denuncien las teorías y corrientes ideológicas que cumplen el oficio de agentes de la división, la obstrucción y la paralización del pensamiento revolucionario.

En la sociedad cubana actual existe una diversidad de opiniones y criterios en torno a lo que acontece en nuestro país en el orden político, económico y social. Respeto en demasía a destacados intelectuales que han participado en el debate y que de seguro nadie duda de su integridad revolucionaria.

El artículo identifica a varios autores como seguidores de los genocidas Pol Pot y Ieng Sary. Más allá del agravio, se subestima al pueblo cubano que a lo largo de varias generaciones sacrificó a muchos de sus hijos, que entregaron su vida por la noble causa de la independencia, la justicia, la dignidad y el progreso de la nación. Nunca el pueblo cubano permitiría un proceso igual al ocurrido en aquel país, no lo admitió en 1896 cuando se instauró la brutal política de exterminio aplicada por Valeriano Weyler, y en la época neocolonial cuando los gobiernos al servicio del imperialismo yanqui aplicaron un sinnúmero de medidas represivas.

Se pasa por alto que este es un país en que la Constitución garantiza el ejercicio de numerosos derechos y libertades fundamentales, y los derechos civiles y políticos de todos los cubanos, donde en su artículo No 3 se plantea que, “En la República de Cuba la soberanía reside en el pueblo, del cual dimana todo el poder del Estado”.

Cuando usted conoce que varios de los dirigentes de las organizaciones que tanto se defienden en Cartas desde Cuba, se han reunido en Estados Unidos y en otros países con funcionarios de centros de poder donde se han diseñado múltiples planes para derrocar a la Revolución, con legisladores y académicos interesados en cambiar el régimen en Cuba, y que además reciben de la prensa capitalista y de medios anticubanos una gran cobertura mediática, sería de mucha ingenuidad pensar que su objetivo no es restablecer el capitalismo en Cuba.

Ilustremos lo anterior con algunas declaraciones realizadas por directivos de Cuba Posible a algunos medios capitalistas:

En entrevista para Global Voices:

“el ciberespacio ha ayudado mucho a crear sinergias positivas de entendimiento y despolarización en la sociedad cubana trasnacional. Si algo ha tipificado los últimos 10 años, es un corrimiento “al centro” en un conjunto importante de actores sociales y políticos, dentro y fuera de la Isla.”

En declaraciones a la agencia Reuters:

“Yo tengo una opinión personal a favor de una Cuba pluripartidista. Nuestro proyecto quiere facilitar esto y contribuir a la serenidad en el proceso.”

(…)

“Cuba Posible promoverá el “cambio transicional”

En entrevista al periódico berlinés TAZ:

“En Cuba no tenemos nada. Sobre todo los jóvenes no tienen ninguna motivación material para quedarse. No tienen posibilidad de trabajar en la construcción de la sociedad. No tienen ninguna posibilidad de cambiar nada. Se encuentran extraños en esta realidad donde viven y por eso escapan allí donde pueden ser más activos”.

“La experiencia de Europa del Este, donde los antiguos partidos de los diferentes gobiernos lo perdieron todo, ocasionó mucho miedo a los dirigentes del país. Pero ya están en camino de perder el poder. No entienden el país que ellos dirigen”.

“Desgraciadamente no hay nadie. Si todo continúa como hasta ahora, después de Raúl Castro, la tecnocracia irá ocupando el mando paulatinamente. Entonces sería la burocracia la que dirigiría el país pero sin criterio político, solo desde las perspectiva administrativa y financiera. Eso podría dar un poco más de libertad, pero seguirá destruyendo al país.”

Es bueno reiterar que los revolucionarios cubanos no podemos caer en la tentación de negarnos a nosotros mismos, sino reafirmar principios que para algunos – por cierto, son minoría – perdieron vigencia; pero que siguen presentes, en particular el antiimperialismo. Nuestra meta seguirá siendo la construcción del socialismo. En ese propósito como dijera Fidel en su intervención en la jornada de clausura del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, el pueblo cubano vencerá.

[1] Frei Betto: “Fidel y la religión”, Oficina de publicaciones del Consejo de Estado, La Habana, 1985, p.236.